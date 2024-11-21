В Киеве на Аскольдовой могиле открыли монумент Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло: фото, видео

27-летний Дмитрий Коцюбайло был легендарным командиром добровольческого батальона "Волки Да Винчи" и одним из самых молодых Героев Украины. Этого звания он был удостоен при жизни.

В Киеве на Аскольдовой могиле открыли монумент Дмитрию Коцюбайло, известному по позывному "Да Винчи".

Дмитрий был легендарным командиром добровольческого батальона "Волки Да Винчи" и одним из самых молодых Героев Украины. Этого звания он был удостоен при жизни.

Дмитрий Коцюбайло погиб в бою 7 марта 2023 года. Ему было 27 лет.

Монумент Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайлу на Аскольдовой могиле / Фото: ТСН.ua

"Да Винчи" командовал батальоном в составе 67-й бригады. Дмитрий воевал с 2014 года. На фронт он пошел в 18 лет.

Монумент Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайлу на Аскольдовой могиле / Фото: ТСН.ua

В Киеве на Аскольдовой могиле открыли монумент Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайлу

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