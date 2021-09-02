В Киеве на Арсенальной грузовик провалился под землю: появились фото и видео

В Киеве на Арсенальной грузовик провалился под землю: появились фото и видео

Бус вытащили краном.

В Сети появились фото и видео, как грузовик провалился под землю на обновленной Арсенальной площади.

Стоит отметить, что отреставрированную Арсенальную площадь только вчера вечером открыли.

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На место быстро прибыли соответствующие службы — бус быстро огородили, чтобы никто не видел проблемы.

Грузовик вытащили краном.

Сейчас специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, которые смонтированы под плиткой.

В КГГА заявили, что инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан. А водитель должен компенсировать все причиненные убытки.

Напомним, сегодня, 2 сентября, на Арсенальной площади повредили "сухой" фонтан. Водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений, расположенных в отреставрированном помещении. И должен был остановиться у ворот и занести ее. Но решил не напрягаться и подъехать поближе... В результате — повреждено покрытие, обустроенное на фонтане.

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