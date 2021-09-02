В Киеве на Арсенальной грузовик провалился под землю: появились фото и видео

Бус вытащили краном.
В Сети появились фото и видео, как грузовик провалился под землю на обновленной Арсенальной площади.
Стоит отметить, что отреставрированную Арсенальную площадь только вчера вечером открыли.
На место быстро прибыли соответствующие службы — бус быстро огородили, чтобы никто не видел проблемы.
Грузовик вытащили краном.
Сейчас специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, которые смонтированы под плиткой.
В КГГА заявили, что инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан. А водитель должен компенсировать все причиненные убытки.
Напомним, сегодня, 2 сентября, на Арсенальной площади повредили "сухой" фонтан. Водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений, расположенных в отреставрированном помещении. И должен был остановиться у ворот и занести ее. Но решил не напрягаться и подъехать поближе... В результате — повреждено покрытие, обустроенное на фонтане.