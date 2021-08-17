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В Киеве на Аллее Небесной Сотни разбили инсталляции "советского прошлого": произошли столкновения с полицией (фото)

В Киеве на Аллее Небесной Сотни разбили инсталляции "советского прошлого": произошли столкновения с полицией (фото)

Украинская правда

Полиция остановила активистов, однако они успели разгромить две декорации.

В Киеве на Аллее Небесной Сотни "Нацкорпус" разбил часть инсталляции, посвященных советскому прошлому. Из-за этого произошли столкновения с полицией.

Об этом сообщила "Украинская правда".

По данным издания, сначала представители "Нацкорпусу" заявили, что они приехали, чтобы помочь коммунальщикам демонтировать сооружения. Однако они начали громить инсталляции, не дожидаясь приезда работников коммунальных служб.

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Полиция остановила активистов, однако они успели разгромить две декорации. Сообщается, что двух человек задержали.

Напомним, в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни появилась инсталляция, посвященная советскому прошлому. Но киевляне сразу возмутились в Сети, ведь место для украинцев важно после расстрелов на Майдане.

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