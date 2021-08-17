В Киеве на Аллее Небесной Сотни разбили инсталляции "советского прошлого": произошли столкновения с полицией (фото)

В Киеве на Аллее Небесной Сотни разбили инсталляции "советского прошлого": произошли столкновения с полицией (фото)

Полиция остановила активистов, однако они успели разгромить две декорации.

В Киеве на Аллее Небесной Сотни "Нацкорпус" разбил часть инсталляции, посвященных советскому прошлому. Из-за этого произошли столкновения с полицией.

Об этом сообщила "Украинская правда".

По данным издания, сначала представители "Нацкорпусу" заявили, что они приехали, чтобы помочь коммунальщикам демонтировать сооружения. Однако они начали громить инсталляции, не дожидаясь приезда работников коммунальных служб.

Полиция остановила активистов, однако они успели разгромить две декорации. Сообщается, что двух человек задержали.

Напомним, в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни появилась инсталляция, посвященная советскому прошлому. Но киевляне сразу возмутились в Сети, ведь место для украинцев важно после расстрелов на Майдане.

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