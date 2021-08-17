Сейчас на месте инцидента работают следователи.
В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни разбирают скандальную инсталляцию, которая закрыла портреты погибших.
Приехала фура, в которую уже начали грузить части демонтированной инсталляции.
Напомним, сегодня, 17 августа, на Аллее Героев Небесной Сотни появилась инсталляция, посвященная советскому прошлому. Но киевляне сразу возмутились в Сети, поскольку это место для имеет для украинцев огромное значение после расстрелов на Майдане.
Инсталляцию якобы устанавливали к годовщине Независимости, и предварительно получили разрешение у руководства Национального мемориального комплекса. Но после огласки к месту прибыл мэр Киева Виталий Кличко и заявил, что город не выдавал никаких разрешительных документов на "подобные перформансы", поэтому инсталляцию обязательно разберут.
Друзі! Дав доручення Департаменту благоустрою КМДА демонтувати "інсталяції", встановлені на Алеї Героїв Небесної сотні. Керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності підтвердило, що встановлення "інсталяції" було погоджене з ним. Але, я переконаний, цей безлад треба прибрати. Місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси. Організацією відзначення Дня Незалежності, зокрема, концепцією та декораціями для святкових заходів опікується Офіс Президента. Розпорядженням КМДА до відзначення 30-річчя Незалежності України на Алеї Героїв Небесної сотні передбачене тільки покладання квітів. Я вважаю, що на місці, де загинули українські патріоти, не доречні символи ностальгії за Радянським Союзом...Опубліковано Віталієм Кличком Вівторок, 17 серпня 2021 р.
В то же время две декорации уже разбили представители Нацкорпуса.
Сейчас на месте инцидента работают следователи.