В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни разбирают скандальную инсталляцию, которая закрыла портреты погибших.

Друзі! Дав доручення Департаменту благоустрою КМДА демонтувати "інсталяції", встановлені на Алеї Героїв Небесної сотні. Керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності підтвердило, що встановлення "інсталяції" було погоджене з ним. Але, я переконаний, цей безлад треба прибрати. Місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси. Організацією відзначення Дня Незалежності, зокрема, концепцією та декораціями для святкових заходів опікується Офіс Президента. Розпорядженням КМДА до відзначення 30-річчя Незалежності України на Алеї Героїв Небесної сотні передбачене тільки покладання квітів. Я вважаю, що на місці, де загинули українські патріоти, не доречні символи ностальгії за Радянським Союзом...