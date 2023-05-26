В Киеве на 27 мая объявлен первый уровень опасности: что произошло

Днем в субботу в столице ожидается гроза.

В Киеве на 27 мая объявлен первый уровень опасности – желтый.

По данным Укргидрометцентра, днем в субботу в столице ожидается гроза.

Синоптики также прогнозируют в субботу переменную облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, ветер северный, 5-10 м/с, при грозе порывистый, температура ночью 13-15°, днем 23-25°.

Специалисты КГГА рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери, а в случае сильного ветра – держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, а также не парковать рядом с ними машины.

В случае подтоплений проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую "Киевавтодор": 044-284-74-19.

Если дерево упало или сломались ветки, можно звонить в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 044-272-40-18; 044-483-40-45; 044-383-58-59; 067-230-42-38; 094-928-28-59.

Также при падении деревьев или веток можно вызвать спасателей: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС). В случае травмы людей – звоните 103.

Напомним, под Киевом взорвался бензовоз. В результате взрыва погиб водитель.

Читайте также: