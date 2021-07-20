В Киеве на 21 июля объявлен первый уровень опасности: как уберечься

В столице ожидаются грозы, днем — значительные дожди и порывы ветра 15-20 м/с.
В Киеве ожидаются грозы, днем — значительные дожди и порывы ветра 15-20 м/с. На 21 июля объявлено первый уровень опасности, желтый.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
В случае падения деревьев или веток, травмирования людей и т.п. в КГГА советуют немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103. В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах следует обращаться в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел .: 284-74 19.
Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.
Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, что вчера, 19 июля, Киев накрыл мощный ливень. За 40 минут в некоторых районах выпало до 80% месячной нормы осадков. Последствиями непогоды стали поваленные деревья, кратковременное подтопление улиц, разрушение дорожного покрытия. Все столичные службы работали в оперативном режиме, чтобы преодолеть последствия аномального ливни.
Пока коммунальщики откачивали воду, некоторые киевляне отнеслись к ситуации с юмором и воспользовались возможностью поплавать по столичным улицам.