В Киеве на 21 июля объявлен первый уровень опасности: как уберечься

В Киеве на 21 июля объявлен первый уровень опасности: как уберечься

В столице ожидаются грозы, днем — значительные дожди и порывы ветра 15-20 м/с.

В Киеве ожидаются грозы, днем — значительные дожди и порывы ветра 15-20 м/с. На 21 июля объявлено первый уровень опасности, желтый.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В случае падения деревьев или веток, травмирования людей и т.п. в КГГА советуют немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103. В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах следует обращаться в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел .: 284-74 19.

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, что вчера, 19 июля, Киев накрыл мощный ливень. За 40 минут в некоторых районах выпало до 80% месячной нормы осадков. Последствиями непогоды стали поваленные деревья, кратковременное подтопление улиц, разрушение дорожного покрытия. Все столичные службы работали в оперативном режиме, чтобы преодолеть последствия аномального ливни.

Пока коммунальщики откачивали воду, некоторые киевляне отнеслись к ситуации с юмором и воспользовались возможностью поплавать по столичным улицам.

Венеция по-киевски: кадры ливня в столице

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку