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В Киеве на 19 станциях метро обустроили точки с USB-зарядками: где можно подзарядить телефон

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
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В Киеве на 19 станциях метро обустроили точки с USB-зарядками: где можно подзарядить телефон

Фото: pixabay.com

Сеть точек для подзарядки телефонов на станциях столичного метро будет расширяться.

В Киеве на 19 станциях метрополитена обустроены точки с USB-зарядками, где можно подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

USB-зарядки расположены на платформах станций, в частности на:

Красной линии:

  • «Академгородок»;
  • «Житомирская»;
  • «Нивки»;
  • «Берестейская».

Синей линии:

  • «Теремки»;
  • «Ипподром»;
  • «Выставочный центр»;
  • «Васильковская»;
  • «Голосеевская»;
  • «Демеевская»;
  • «Тараса Шевченко»;
  • «Почайна»;
  • «Минская»;
  • «Героев Днепра».

Зеленой линии:

  • «Бориспольская»;
  • «Харьковская»;
  • «Позняки»;
  • «Осокорки»;
  • «Выдубичи».

"Сеть точек для подзарядки телефонов на станциях метро будет расширяться. Информацию о новых локациях будет оперативно обнародовать метрополитен", — говорится в сообщении.

Ситуация с электроэнергией в Киеве

23 ноября российская армия совершила очередную ракетную атаку по городам Украины, повредив объекты критической инфраструктуры. В ДТЭК отметили, как только удастся сбалансировать ситуацию с электроэнергией, тогда столица вернется к отключению по графикам.

В "ДТЭК" предупреждают, что 30 ноября в Киеве не будут действовать графики, поскольку из-за дефицита электроэнергии вводят экстренные отключения света.

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Дата публикации
Просмотры
158
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