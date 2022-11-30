В Киеве на 19 станциях метро обустроили точки с USB-зарядками: где можно подзарядить телефон

Сеть точек для подзарядки телефонов на станциях столичного метро будет расширяться.

В Киеве на 19 станциях метрополитена обустроены точки с USB-зарядками, где можно подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



USB-зарядки расположены на платформах станций, в частности на:



Красной линии:

«Академгородок»;

«Житомирская»;

«Нивки»;

«Берестейская».

Синей линии:

«Теремки»;

«Ипподром»;

«Выставочный центр»;

«Васильковская»;

«Голосеевская»;

«Демеевская»;

«Тараса Шевченко»;

«Почайна»;

«Минская»;

«Героев Днепра».

Зеленой линии:

«Бориспольская»;

«Харьковская»;

«Позняки»;

«Осокорки»;

«Выдубичи».

"Сеть точек для подзарядки телефонов на станциях метро будет расширяться. Информацию о новых локациях будет оперативно обнародовать метрополитен", — говорится в сообщении.

Ситуация с электроэнергией в Киеве

23 ноября российская армия совершила очередную ракетную атаку по городам Украины, повредив объекты критической инфраструктуры. В ДТЭК отметили, как только удастся сбалансировать ситуацию с электроэнергией, тогда столица вернется к отключению по графикам.

В "ДТЭК" предупреждают, что 30 ноября в Киеве не будут действовать графики, поскольку из-за дефицита электроэнергии вводят экстренные отключения света.

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