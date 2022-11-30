В Киеве на 19 станциях метро обустроили точки с USB-зарядками: где можно подзарядить телефон

Сеть точек для подзарядки телефонов на станциях столичного метро будет расширяться.
В Киеве на 19 станциях метрополитена обустроены точки с USB-зарядками, где можно подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
USB-зарядки расположены на платформах станций, в частности на:
Красной линии:
- «Академгородок»;
- «Житомирская»;
- «Нивки»;
- «Берестейская».
Синей линии:
- «Теремки»;
- «Ипподром»;
- «Выставочный центр»;
- «Васильковская»;
- «Голосеевская»;
- «Демеевская»;
- «Тараса Шевченко»;
- «Почайна»;
- «Минская»;
- «Героев Днепра».
Зеленой линии:
- «Бориспольская»;
- «Харьковская»;
- «Позняки»;
- «Осокорки»;
- «Выдубичи».
"Сеть точек для подзарядки телефонов на станциях метро будет расширяться. Информацию о новых локациях будет оперативно обнародовать метрополитен", — говорится в сообщении.
Ситуация с электроэнергией в Киеве
23 ноября российская армия совершила очередную ракетную атаку по городам Украины, повредив объекты критической инфраструктуры. В ДТЭК отметили, как только удастся сбалансировать ситуацию с электроэнергией, тогда столица вернется к отключению по графикам.
В "ДТЭК" предупреждают, что 30 ноября в Киеве не будут действовать графики, поскольку из-за дефицита электроэнергии вводят экстренные отключения света.
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