В Киеве на 12 мая объявлен первый уровень опасности: что произошло

В Киеве на 12 мая объявлен первый уровень опасности: что произошло

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.

В Киеве объявлен первый уровень опасности, желтый.

В столице в четверг 12 мая ожидаются грозы и порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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Также в столице до 13 мая продлится чрезвычайная пожарная опасность. По прогнозу синоптиков, в четверг переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью 8-10° тепла, днем 26-28°.

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.

Основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра: все окна домов плотно закрыть, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии, избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В случае обнаружения мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в диспетчерскую УК "Киевавтодор" по тел.: 284-74-19.

Напомним, около 2,5 млн человек в настоящее время находятся в Киеве. Это почти две трети количества довоенного времени.

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