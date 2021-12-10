В Киеве мышь лакомилась штруделем в витрине кафе возле станции метро "Лесная": видео

Похоже, что присутствие продавца грызуна совсем не пугало.

В Киеве мышь лакомилась штруделем с яблоком в витрине кафе возле станции метро "Лесная".

Похоже, что присутствие продавца "тайного покупателя" совсем не пугало.

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Соответствующее видео обнародовал паблик "Киев Оперативный".

"Тайный покупатель животного происхождения прошел внутрь восточной кухни Lazzat на "Лесной". Похоже, что покупатель остался доволен штруделем с яблоком, хотя это, конечно, его субъективное мнение", — говорится в сообщении под видео.

Напомним, в Борисполе Киевской области сотрудники одной из компаний, заказавших из заведения суп, обнаружили в первом блюде потрясающую "находку" — пожеванную жвачку.

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