В Киеве мышь лакомилась штруделем в витрине кафе возле станции метро "Лесная": видео

Похоже, что присутствие продавца грызуна совсем не пугало.
В Киеве мышь лакомилась штруделем с яблоком в витрине кафе возле станции метро "Лесная".
Похоже, что присутствие продавца "тайного покупателя" совсем не пугало.
Соответствующее видео обнародовал паблик "Киев Оперативный".
"Тайный покупатель животного происхождения прошел внутрь восточной кухни Lazzat на "Лесной". Похоже, что покупатель остался доволен штруделем с яблоком, хотя это, конечно, его субъективное мнение", — говорится в сообщении под видео.
Напомним, в Борисполе Киевской области сотрудники одной из компаний, заказавших из заведения суп, обнаружили в первом блюде потрясающую "находку" — пожеванную жвачку.
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