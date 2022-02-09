В Киеве мужчину привалило на предприятии промышленным оборудованием весом 9 тонн: фото и подробности трагедии

В Киеве мужчину привалило на предприятии промышленным оборудованием весом 9 тонн: фото и подробности трагедии

Погибшего из-под станка доставали спасатели.

В Киеве мужчину привалило на предприятии промышленным оборудованием весом 9 тонн.

Погибшего из-под станка доставали спасатели.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

"9 февраля в 10:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на территории одного из столичных коммунальных предприятий на ул. Стройиндустрии, 9-А в Голосеевском районе столицы погиб человек", – говорится в сообщении.

К месту вызова сразу же были направлены спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения. Как оказалось, в цехе мужчину привалило промышленным оборудованием, весом около 9 тонн.

Дождавшись следственно-оперативной группы, спасатели с помощью пневматического инструмента вытащили погибшего из-под станка.

Все обстоятельства трагического случая будут установлены правоохранителями.

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Напомним, в Киеве на детской площадке обнаружено тело мужчины без верхней одежды и обуви.

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