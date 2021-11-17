В Киеве мужчину поймали на подделке более 900 ПЦР-тестов на коронавирус: фото

Фейковые положительные и отрицательные результаты использовались для выезда за границу и для оформления больничных.

В Киеве мужчину поймали на подделке ПЦР-тестов на коронавирус. Он продавал их с помощью бота в Telegram.



Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Злоумышленник успел продать более 900 документов, якобы выданных одним из медицинских учреждений столицы. Для этого он создал в Интернете фейковую страницу и использовал ее, чтобы подделку можно было проверить. QR-код на справке вел по ее электронной версии на сайте.



Тесты на COVID-19 генерировались автоматически с помощью программного обеспечения, созданного мужчиной. Фейковые положительные и отрицательные результаты использовались для выезда за границу и для оформления больничных.



В ходе обысков у киевлянина нашли и изъяли компьютерную технику, мобильные устройства, сотни поддельных документов и записи о разработке программного обеспечения. Веб-ресурс и Telegram-бот злоумышленника заблокировали, вскоре ему сообщат о подозрении. Правоохранители также начали устанавливать личности людей, которые пользовались услугами мужчины.



Напомним, что накануне во Львовской области разоблачили международную группу лиц на масштабных махинациях со справками о вакцинации от COVID-19. За поддельные документы задержанные получали ежемесячно полмиллиона гривен.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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