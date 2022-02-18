В Киеве мужчину на год отправили в колонию, потому что он 2 дня пожил в чужом доме

В Киеве мужчину на год отправили в колонию, потому что он 2 дня пожил в чужом доме

Подозреваемый вину признал и раскаялся.

В Киеве к одному году ограничения свободы приговорили мужчину за то, что он два дня пожил в чужом доме.

Об этом идет речь в приговоре Дарницкого районного суда города Киева, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, мужчина 5 февраля 2022 года залез в чужой дачный дом. Там он ничего не воровал, а только жил. Однако 7 февраля в обед подозреваемый вышел из помещения и находился на улице. Тогда его заметили местные жители и вызвали полицию.

Подозреваемый на суде вину признал и раскаялся. Поскольку у мужчины была непогашенная судимость и он нигде не работал, суд решил его не штрафовать, а отправить в колонию.

Мужчину признали виновным по ч.1 ст. 162 УК Украины и приговорили его к одному году ограничения свободы. Наказание мужчина будет отбывать в колонии.

Напомним, в Тернопольской области мужчина трижды залезал в чужой дом: он выпивал весь алкоголь и громил квартиру. За это его приговорили к 2 годам ограничения свободы.