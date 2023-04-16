В Киеве мужчине из-за ревности бросил гранату в знакомую и ее товарища (фото, видео)

В Киеве мужчина из-за ревности пытался убить свою знакомую, не отвечавшую ему взаимностью, и ее товарища. Злоумышленник не придумал ничего лучше, чем бросить в них гранату.

Об этом информирует полиция Киева.

Нападающий увидел на улице свою знакомую с мужчиной и из-за ревности бросил в их сторону гранату. 33-летнюю женщину и ее 37-летнего знакомого немедленно госпитализировали. Следователи изъяли с места совершения преступления фрагменты боеприпаса.

Чтобы задержать ревнивого нападающего, была введена специальная полицейская операция.

Фото: Полиция Киева / Facebook

"Оперативные сотрудники при силовой поддержке бойцов КОРД задержали виновника по месту жительства. Им оказался ранее не судимый 34-летний местный житель", – говорится в сообщении.

За совершенное преступление злоумышленнику грозит лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении особо тяжкого преступления.