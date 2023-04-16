В Киеве мужчине из-за ревности бросил гранату в знакомую и ее товарища (фото, видео)

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
В Киеве мужчина из-за ревности пытался убить свою знакомую, не отвечавшую ему взаимностью, и ее товарища. Злоумышленник не придумал ничего лучше, чем бросить в них гранату.
Об этом информирует полиция Киева.
Нападающий увидел на улице свою знакомую с мужчиной и из-за ревности бросил в их сторону гранату. 33-летнюю женщину и ее 37-летнего знакомого немедленно госпитализировали. Следователи изъяли с места совершения преступления фрагменты боеприпаса.
Чтобы задержать ревнивого нападающего, была введена специальная полицейская операция.
"Оперативные сотрудники при силовой поддержке бойцов КОРД задержали виновника по месту жительства. Им оказался ранее не судимый 34-летний местный житель", – говорится в сообщении.
За совершенное преступление злоумышленнику грозит лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении особо тяжкого преступления.
Ранее сообщалось, что в Киеве у мужчины в руках сдетонировала граната. Он погиб на месте.
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