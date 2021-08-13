В Киеве мужчине дали на сдачу редкую монету: сколько она стоит (фото)

В Киеве мужчине дали на сдачу редкую монету: сколько она стоит (фото)

Редкая железная гривня 1995 года стоит 400-900 грн, цена зависит от состояния монеты.

В Киеве мужчине дали на сдачу редкую монету.

Событие произошло в одном из супермаркетов на Троещине.

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Об этом киевлянин написал в сообществе нумизматов "Аверс" на Facebook.

В комментариях Николай С. написал, что просто сделал покупки в супермаркете и взял сдачу. Просматривая деньги, он увидел дату выпуска одной из монет. Оказалось, ему дали редкую железную гривню 1995 года. Он отметил, что за 11 лет перебора ни одной такой монеты не попадалось, а тут так повезло.

Мужчина добавил, что такие монеты вывели из обращения и кассир не имеет права их принимать.

Сейчас стоимость такой монеты составляет 400-900 гривен, в зависимости от состояния.

Напомним, ко Дню Независимости Нацбанк вводит пять новых монет. Самая дорогая новинка — золотая.

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