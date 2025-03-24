В Киеве мужчина жестоко убивал собаку, держа на руках 11-месячную дочь: ему вынесен приговор

В Днепровском районе Киева мужчина убил собаку, сбросив избитое животное с лестницы. В то же время, он держал на руках 11-месячную дочь. Ему оглашен суровый приговор.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, обнародовавшая шокирующее видео, содержащее чувствительные кадры.

"За поддержание публичного обвинения прокурорами Днепровской окружной прокуратуры города Киева Днепровским районным судом объявлен обвинительный приговор 31-летнему киевлянину за жестокое обращение с беспризорной собакой, что привело к гибели животного (ч. 3 ст. 299 УК Украины). Мужчина, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы", – говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что подозреваемый, который жил с сожительницей, двумя ее сыновьями и общей 11-месячной дочерью, привел в квартиру бездомную собаку Милку и затем стал выталкивать ее в подъезд. Мужчина бил собаку ногами, а потом, держа дочь на руках, сбросил собаку с лестницы, после чего снова стал бить собаку.

Собака Милка умерла от многочисленных травм / Фото: Киевская городская прокуратура

"В результате многочисленных повреждений внутренних органов, полученных от ушибов и падения, и летальной кровопотери, собака умерла, что подтверждено проведенными экспертизами. Кадры жестокого обращения с животным зафиксировали камеры наблюдения в доме", – говорят в прокуратуре.

Сам обвиняемый своей вины в суде не признал, но признался, что собаку действительно столкнул с лестницы, однако заявил, что убил ее кто-то другой, возможно, соседи. Его слова опровергнуты выводами экспертиз.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться за решеткой.

В Киеве мужчина жестоко убивал собаку, держа на руках 11-месячную дочь: видео содержит кадры насилия

Напомним, в Киеве мужчина из мести убил собаку бывшей девушки. 25-летний житель Киевщины сначала избил собачку, а затем задушил.

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