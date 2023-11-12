В Киеве мужчина жестоко издевался над щенком — подбрасывал и стукал ногами (видео)

В киевском парке мужчина волок на поводке щенка йоркширского терьера, периодически подбрасывая и стукая его ногами.

Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, издевательства над животным заметили неравнодушные две девушки, которые вызвали патрульную полицию. Пока правоохранители ехали по вызову, они сняли жестокое обращение мужчины относительно щенка.

"Патрульные прибыли на место и обнаружили того же мужчину с собакой. Причину своего агрессивного поведения в отношении животного гражданин объяснить не смог. Мы доставили собачку в ветеринарную клинику. Врачи его осмотрели и оставили в медицинском учреждении для лечения", — написал он.

Белошицкий добавил, что владельца животного передали следователям для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.

"За жестокое обращение с животными в соответствии со ст. 299 УКУ, предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком от 1 до 3 лет или лишение свободы сроком от 2 до 3 лет с конфискацией животного", — напомнил он.

Напомним, в Киеве мужчина выгуливал волка на поводке.

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