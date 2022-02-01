В Киеве мужчина жестоко избил двух женщин посреди улицы (фото)

Злоумышленник ничего не украл.
В Киеве неизвестный мужчина жестоко избил двух пожилых женщин посреди улицы Иорданской, что в Оболонском районе. Происшествия случились около семи утра 31 января с разницей в 15 минут.
Об этом ТСН.ua рассказал сын одной из пострадавших.
По его словам, нападающий ничего не украл у мамы, хотя у нее были сумка, телефон и кошелек. Злоумышленника уже ищут правоохранители. Мужчина считает, что маму избили ради развлечения. Сейчас женщина находится в больнице. Еще одна пострадавшая – в реанимации.
"Прошу, если есть хоть какая-то информация, что-то кто-то видел, дайте знать. Это очень важно. Телефон: 063 861 61 91", – сказал сын пострадавшей.
Напомним, что в Киеве осудили студента Киевского профессионального колледжа электронных устройств. Парень занялся сексом с девушкой, которой еще не исполнилось 16 лет.
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