В Киеве мужчина жестоко избил двух женщин посреди улицы (фото)

В Киеве мужчина жестоко избил двух женщин посреди улицы (фото)

Злоумышленник ничего не украл.

В Киеве неизвестный мужчина жестоко избил двух пожилых женщин посреди улицы Иорданской, что в Оболонском районе. Происшествия случились около семи утра 31 января с разницей в 15 минут.

Об этом ТСН.ua рассказал сын одной из пострадавших.

По его словам, нападающий ничего не украл у мамы, хотя у нее были сумка, телефон и кошелек. Злоумышленника уже ищут правоохранители. Мужчина считает, что маму избили ради развлечения. Сейчас женщина находится в больнице. Еще одна пострадавшая – в реанимации.

"Прошу, если есть хоть какая-то информация, что-то кто-то видел, дайте знать. Это очень важно. Телефон: 063 861 61 91", – сказал сын пострадавшей.

Напомним, что в Киеве осудили студента Киевского профессионального колледжа электронных устройств. Парень занялся сексом с девушкой, которой еще не исполнилось 16 лет.

dtp.kiev.ua

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