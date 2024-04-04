В Киеве мужчина заживо сгорел в лифте: как это произошло

В ночь на 4 апреля в Оболонском районе Киева произошел трагический пожар в одной из многоэтажек.

В одном из многоквартирных домов Киева загорелся лифт на третьем этаже на улице Героев Днепра. Человек, который был внутри, погиб.

Об этом сообщает ГСЧС в Киеве.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр Главного управления в 23:37. На место происшествия срочно прибыли спасатели, которые во время тушения пожара обнаружили в кабине лифта тело мужчины.

Благодаря оперативным действиям 15 пожарных и 4 единиц пожарно-спасательной техники в 00:22 возгорание было ликвидировано на площади 2 кв. м. Однако, несмотря на усилия спасателей, спасти жизнь мужчине не удалось.

В результате пожара обшивка лифта сгорела полностью, повреждены двери лифта, а также закопчены потолок и коридор с 3 по 9 этаж. Жители дома были эвакуированы и не пострадали.

Причину возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы. Рассматриваются разные версии, в частности, короткое замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем.

Напомним, в Киеве 2 апреля на конечной остановке возле станции метро "Позняки" во время разворота по неустановленным причинам сошел с рельсов трамвай, пассажиров в салоне не было. В результате происшествия получил травмы прохожий мужчина.

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