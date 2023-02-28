В Киеве мужчина застрял в оконной раме: как его освобождали (фото)

В Киеве мужчина застрял в оконной раме.

Столичные спасатели высвободили мужчину из металлической ловушки и рассказали, как это происходило.

"27 февраля в 20:53 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что мужчина при неизвестных обстоятельствах оказался заложником металлической оконной решетки на проспекте Соборности, 24, что в Днепровском районе столицы. За помощью обратились неравнодушные соседи", — говорится в сообщении Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

На место происшествия прибыли спасатели ближайших пожарно-спасательных частей.

Спасатели установили, что в 5-этажном жилом доме на первом этаже в одной из квартир, в оконной металлической решетке застрял 34-летний владелец квартиры. Не теряя времени, с помощью бензореза спасатели высвободили мужчину из металлической ловушки и передали его медикам.

Фото: Управление ГСЧС Киева

Каретой скорой помощи пострадавшего госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом - травмирование верхних конечностей и отек тела.

Напомним, жителей двух районов Киева предупредили о монотонных сигнальных звуках.

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