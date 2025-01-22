В Киеве мужчина заставлял детей касаться его гениталий: шокирующие подробности инцидента

В Киеве на Оболони мужчина обманом заставлял детей касаться его гениталий. Ему сообщено о подозрении в совершении разврата.

Об этом сообщила столичная прокуратура.

По словам правоохранителей, мужчина подходил к детям, которые были на улице сами и просил помочь достать ключи или брелок из кармана его штанов.

После того, как дети соглашались помочь, в кармане мужчины они прикасались к его половому органу.

"Злоумышленника задержали, ему сообщено о подозрении. Относительно него решается вопрос об избрании меры пресечения", – говорится в сообщении.

За такие действия ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Правоохранители проверяют информацию о совершении подозреваемым аналогичных действий в других районах Киева.

Задержанный педофид

Напомним, в Киеве 32-летнюю женщину подозревают в убийстве своей 69-летней матери. Известно, что во время совместного употребления спиртных напитков между ними возник конфликт.

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