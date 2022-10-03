В Киеве мужчина зашел в лифт вслед за 22-летней девушкой и, угрожая ножом, изнасиловал ее: фото

В какой-то момент лифт остановился по техническим причинам, а мужчина начал приставать к киевлянке, испуганная потерпевшая успела позвонить своему парню и рассказать о действиях обидчика.

В Киеве мужчина зашел в лифт вслед за 22-летней девушкой и, угрожая ножом, изнасиловал ее.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение от киевлянина о том, что в доме на проспекте Червоной Калины его девушка застряла в лифте с незнакомцем, который угрожал ей ножом и приставал. Для установления обстоятельств происшествия немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа и оперативники сектора раскрытия преступлений против жизни и здоровья.

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Как рассказал начальник Деснянского управления полиции Зураб Меликидзе, в ходе аварийного открытия двери патрульные полицейские, первыми прибывшие на вызов, задержали обидчика.

"На месте происшествия выяснилось, что когда вечером девушка возвращалась домой, вместе с ней в лифт многоэтажки зашел неизвестный. В какой-то момент лифт остановился по техническим причинам, а мужчина начал приставать к киевлянке, угрожая ей ножом. Напуганная потерпевшая успела позвонить и рассказать о действиях обидчика, который в дальнейшем совершил по отношению к ней сексуальное насилие", — рассказал Меликидзе.

Фото: Киев Оперативный

Ранее судимого за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности местного жителя, 1974 года, сотрудники территориального подразделения задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Фигуранту сообщили о подозрении за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 152 Уголовного кодекса Украины — изнасилование. В настоящее время судом решается вопрос об избрании меры пресечения. Фигуранту грозит от пяти до десяти лет лишения свободы", — подытожил Меликидзе.

Напомним, в Киеве педофил проследил за 11-летней девочкой, заскочил за ней в лифт и совершил развратные действия. О злоумышленнике известно, что это 31-летний уроженец Донецка.

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