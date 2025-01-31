В Киеве мужчина "заминировал" несколько объектов инфраструктуры: что известно

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который сообщил о заминировании нескольких столичных зданий.

Об этом сообщила полиция Киева.

"Правоохранители проверили каждое здание и территорию вокруг него – информация оказалась ложной. Фигуранту было сообщено о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Мужчина позвонил на спецлинию 102 и заявил, что вскоре планирует привести взрывные устройства в действие. Патрульные и следственно-оперативные группы, которые немедленно прибыли на место, проверили здания, но опасных предметов не обнаружили.

Полицейские установили, что звонок сделал 44-летний житель Киева, уроженец Донецкой области. Свои действия он адекватно объяснить не смог. Мужчину задержали и сообщили о подозрении в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан.

"На время досудебного следствия районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре задержали супружескую пару, которая изготовила взрывчатку для теракта.

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