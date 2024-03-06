В Киеве мужчина захватил землю в ландшафтном заказнике "Жуков остров" и построил там дом: что ему грозит (фото)

Территориальной громаде Киева нанесен материальный ущерб в размере 300 тысяч гривен.

В Киеве мужчина самовольно захватил земельный участок на территории ландшафтного заказника "Жуков остров". Нарушителя будут судить за незаконное строительство и подделку документов.

Об этом сообщает полиция Киева.

"На участке площадью 0,0456 га, который расположен в пределах территории ландшафтного заказника местного значения "Жуков остров" и отнесен к природно-заповедному фонду, нарушитель построил частный дом, установив вокруг него забор. Затем мужчина на основании поддельных документов зарегистрировал право собственности на указанное строение", – говорится в сообщении полиции.

Нарушитель построил дом и установил вокруг него забор

По выводам специалистов Государственной экологической инспекции Столичного округа, в результате таких противоправных действий территориальной громаде Киева нанесен материальный ущерб в размере почти 300 тысяч гривен.

Мужчина может на три года попасть за решетку

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и 4 ст. 197-1 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним, власти Киева расследуют, кто и почему сжег три гектара "Экопарка Осокорки".

Читайте также: