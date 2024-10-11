В Киеве мужчина задушил женщину: все ради Toyota Prado

Злоумышленник не может объяснить мотивы своего поступка.

В Киеве 27-летний мужчина подозревается в преднамеренном убийстве знакомой ради ее автомобиля Toyota Prado.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

"К 51-летней владелице квартиры в Деснянском районе столицы пришел ее 27-летний знакомый. Мужчину женщина знала уже некоторое время, иногда помогала ему деньгами. В тот вечер знакомый остался в ее квартире на ночь. После того, как женщина прекратила отвечать на телефонные звонки, родные обнаружили ее задушенной в спальне. Кроме того, пропал внедорожник убитой. Правоохранители установили, что около полуночи молодой человек взял веревку и задушил женщину, после чего забрал ее автомобиль Toyota Prado", - сообщили в ведомстве.

В дальнейшем, чтобы не вызвать подозрений, мужчина переоделся в камуфляжную военную одежду, перекрасил угнанный внедорожник в зеленый цвет, снял с него номера и уехал домой — в Черниговскую область, где его и обнаружили. Никаких мотивов своих действий он не объясняет.

В настоящее время ему поставлено в известность о подозрении в совершении умышленного убийства женщины по корыстным мотивам и незаконном завладении ее автомобилем, соединенным с насилием, опасным для жизни потерпевшего (п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и в совершении незаконного завладения транспортным средством, насилием, опасным для жизни потерпевшего (ч. 3 ст. 289 УК Украины).

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в одном из сел в Шептицком районе обнаружили мертвыми супруги. Злоумышленник скрылся с места происшествия на их автомобиле.

Читайте также: