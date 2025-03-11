В Киеве мужчина забил пожилую мать металлической палкой: полиция обнародовала детали

Внук обнаружил свою 84-летнюю бабушку с признаками избиения и вызвал полицию, пожилую женщину госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

В Киеве мужчина забил пожилую мать металлической палкой. Внук нашел свою 84-летнюю бабушку с признаками избиения и вызвал полицию. Пожилую женщину госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

Об этом сообщила полиция Киева и обнародовала детали.

"На спецлинию 102 поступило сообщение от 40-летнего местного жителя о том, что он обнаружил свою бабушку с телесными повреждениями по месту ее жительства. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции для выяснения обстоятельств", – говорится в сообщении.

Полицейские установили, что между 64-летним мужчиной и его матерью возник бытовой конфликт, в ходе которого злоумышленник жестоко избил старушку металлической палкой. Потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения и была госпитализирована, однако, из-за многочисленных травм умерла в больнице.

Металлическая палка, которой мужчина избил свою пожилую мать / Фото: Полиция Киева / Facebook

Нарушителя задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Теперь подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве молодой человек напал на военного и ограбил.

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