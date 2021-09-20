В Киеве мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать дом

В Киеве мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать дом

На место выехали все службы экстренного реагирования.

В Киеве, на улице Новомостицкой, 2В мужчина угрожал взорвать дом.

Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщил Telegram канал Киев Оперативный.

"Надеемся, что обойдется без пострадавших", — отмечается в сообщении.

Известно, что с мужчиной велись переговоры, но об их результате, как и относительно мотивов мужчины, пока не сообщается.

Напомним:

В столичном микрорайоне Троещина мужчина угрожал взорвать многоэтажный жилой дом. На место выехали спецназовцы КОРД, специалисты взрывотехнической службы, а также патрульная полиция и бригады "скорой помощи". К счастью, угрозы оказались нереальными. По предварительной информации, гранаты у мужчины не оказалось.

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