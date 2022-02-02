В Киеве мужчина выпал из окна 5-го этажа

Молодой человек остался в живых, его госпитализировали.
В Киеве мужчина выпал из окна 5 этажа. Он остался в живых.
Событие произошло в Голосеевском районе столицы.
Об этом сообщил "Киев Оперативный".
"В ночь на 2 февраля с улицы Маричанской, 9, поступил вызов о падении с высоты. Установлено, что мужчина выпал из окна 5-го этажа. Он был срочно госпитализирован", — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, компания молодых людей употребляла алкогольные напитки, а потом они что-то не поделили между собой и началось выяснение отношений. В результате этой толкотни пострадавший и выпал.
Подробности и причины происшествия выяснит полиция.
Напомним, что в Киеве мужчина, вооруженный молотком, час крушил квартиру на Оболонском проспекте. Его пришлось унимать спасателям, медикам и полицейским.
Читайте также :