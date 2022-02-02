В Киеве мужчина выпал из окна 5-го этажа

Молодой человек остался в живых, его госпитализировали.

В Киеве мужчина выпал из окна 5 этажа. Он остался в живых.

Событие произошло в Голосеевском районе столицы.

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Об этом сообщил "Киев Оперативный".

"В ночь на 2 февраля с улицы Маричанской, 9, поступил вызов о падении с высоты. Установлено, что мужчина выпал из окна 5-го этажа. Он был срочно госпитализирован", — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, компания молодых людей употребляла алкогольные напитки, а потом они что-то не поделили между собой и началось выяснение отношений. В результате этой толкотни пострадавший и выпал.

Подробности и причины происшествия выяснит полиция.

Напомним, что в Киеве мужчина, вооруженный молотком, час крушил квартиру на Оболонском проспекте. Его пришлось унимать спасателям, медикам и полицейским.

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