В Киеве мужчина вылез на верхушку пешеходного моста: чем это закончилось (шокирующее видео)

Правоохранителям удалось подобрать нужные слова и спасти мужчину от рокового шага.
Столичные инспекторы кавалерийской роты Владимир Заболотний и Дмитрий Овешков спасли мужчину, который забрался на верхушку пешеходного моста и, вероятно, совершил самоубийство.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.
"В субботу в сети Интернет распространялось видео, на котором небезразличные граждане сняли мужчину на верхушке пешеходного моста. После чего за помощью обратились на 112. Напарники пообщались с мужчиной, который был в подавленном состоянии и отказался возвращаться в безопасное место", — говорится в заявлении.
Отмечается, что правоохранителям удалось подобрать нужные слова, успокоить гражданина и отказать его от рокового шага.
Как видно на видео, мужчина спокойно ходит по верхушке моста. Что его заставило забраться туда - неизвестно.
Напомним, в Киеве женщина пыталась прыгнуть с Владимирского пешеходного моста.
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