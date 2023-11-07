В Киеве мужчина выгуливал волка на поводке: фото

Волк вел себя спокойно и не боялся звуков большого города.

В Киеве на территории жилмассива Отрадный люди заметили мужчину, который выгуливал на поводке настоящего волка. Хищник спокойно шел рядом с хозяином и разглядывал все вокруг.

Об этом пишет Telegraf.

Прохожие были изумлены такой неожиданной встречей, ведь не каждый день увидишь в черте города серого хищника.

Волк вел себя спокойно и не боялся звуков большого города. На животном был ошейник и поводок.

Скорее всего, волк является домашним питомцем и живет в окружении людей.

Волк в Киеве на Виноградаре / Фото: скриншот с видео

Следует отметить, что в некоторых странах существует практика одомашнивания диких волков. Однако специалисты предупреждают, что волк — это дикое хищное животное, а не собака. И даже если волчонок вырос среди людей, то став взрослым, он начнет проявлять агрессию по отношению к хозяину.

Волк был в ошейнике и на поводке

Содержать в домашних условиях волков по силам только людям, имеющим большой опыт общения с дикими животными. Волки требуют правильного питания и специфического ухода, а также подчиняются только "вожаку", которым и должен стать для него человек.

Напомним, под Киевом служебный пес Гром разыскал младенца, которого пьяный отец вынес из дома.

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