В Киеве мужчина выгуливал волка на поводке: фото

Волк вел себя спокойно и не боялся звуков большого города.
В Киеве на территории жилмассива Отрадный люди заметили мужчину, который выгуливал на поводке настоящего волка. Хищник спокойно шел рядом с хозяином и разглядывал все вокруг.
Об этом пишет Telegraf.
Прохожие были изумлены такой неожиданной встречей, ведь не каждый день увидишь в черте города серого хищника.
Волк вел себя спокойно и не боялся звуков большого города. На животном был ошейник и поводок.
Скорее всего, волк является домашним питомцем и живет в окружении людей.
Следует отметить, что в некоторых странах существует практика одомашнивания диких волков. Однако специалисты предупреждают, что волк — это дикое хищное животное, а не собака. И даже если волчонок вырос среди людей, то став взрослым, он начнет проявлять агрессию по отношению к хозяину.
Содержать в домашних условиях волков по силам только людям, имеющим большой опыт общения с дикими животными. Волки требуют правильного питания и специфического ухода, а также подчиняются только "вожаку", которым и должен стать для него человек.
Напомним, под Киевом служебный пес Гром разыскал младенца, которого пьяный отец вынес из дома.