В Киеве мужчина в военной форме приставал к водителям: появилось видео

После замечаний неизвестный сел в свой автомобиль и скрылся на полной скорости.

В Киеве неизвестный мужчина в военной форме останавливал автомобили и вытаскивал мужчин, а также просил показать документы.

Соответствующее видео появилось в Сети.

Событие произошло на улице Белицкой в Подольском районе столицы.

Свои действия мужчина сопровождал бранью. После замечаний он сел в свой автомобиль и скрылся на полной скорости.

Накануне этот же мужчина устроил конфликт на автомойке, расположенной на Дегтяревской, 58 в Шевченковском районе, из-за включенных фар. Он сломал водителю боковое зеркало на машине.

Что говорят в полиции

В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что видели видео, на которых мужчина в военной форме конфликтует с водителями. По данным правоохранителей, они осведомлены об этой ситуации.

"Есть видео, где он конфликтует с водителями в Шевченковском и Подольском районах. Выясняются и проверяются обстоятельства. Насколько известно, о пострадавших пока речь не идет", – рассказали нам в полиции Киева.

Напомним, в Киеве люди в военной форме фотографировали прохожих: что тогда произошло, читайте в новости.

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