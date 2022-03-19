В Киеве мужчина в течение нескольких лет насиловал двух несовершеннолетних падчериц

Обидчику грозит до 15 лет лишения свободы.

В Киеве следователи сообщили о подозрении мужчине за изнасилование двух падчериц.

В течение нескольких лет злоумышленник совершал действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В столичную полицию обратилась женщина с сообщением о том, что гражданский муж насиловал двух ее дочерей. Для выяснения всех обстоятельств происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции.

По информации начальника следственного отдела Деснянского управления полиции Станислава Серебряка, полицейские опросили заявительницу и, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, задержали злоумышленника.

"В ходе следственных действий мы выяснили, что в 2018 и в 2019 годах отчим совершил действия сексуального характера в отношении девочки, 2004 года рождения. А зимой 2021 года, угрожая ножом, изнасиловал свою 14-летнюю падчерицу. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили местонахождение 39-летнего уроженца Донецкой области и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — сообщил Серебряк.

Следственным отделом Деснянского управления полиции по согласованию с окружной прокуратурой фигуранту поставлено в известность о подозрении за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 и ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование несовершеннолетнего лица и лица, не достигшего 14 лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Обидчику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве 18 марта впервые был зафиксирован факт использования россиянами новейшего вооружения, которое спускается на парашютах.

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