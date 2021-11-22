В Киеве мужчина увидел, как трое подростков ломают самокат, и применил силу: видео

В то же время прохожий грубо ругался.

В Киеве мужчина увидел, как трое подростков ломают самокат, и применил силу.

Двое парней сбежали, а третьего прохожий так ударил в лицо, что тот упал на асфальт.

Также читайте Находился в нестабильном эмоциональном состоянии: в Днепре подросток скрывался от полицейских под кучей мусора

Об этом сообщил паблик "Магнолия TV" и обнародовал видео.

В то же время мужчина грубо ругался.

Хотя подростки и были виноваты, но взрослый мужчина избрал грубый и недопустимый метод воздействия.

К слову, в сервисе проката отмечают, что в Киеве прокатные электросамокаты воруют и ломают значительно меньше, чем в других городах Европы.

В Киеве мужчина применил силу к ломавшим самокат подросткам

Напомним, в Киеве мужчина нецензурно обругал в очереди девочку, которая покупала защитную маску. Покупателя разозлило то, что ребенок попросил на кассе маску без очереди. На замечание одной из покупательниц, мол он же с ребенком разговаривает, тот ответил: "Я детей помножу на ноль".

Читайте также: