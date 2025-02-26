В Киеве мужчина устроил стрельбу прямо на дороге: чем все закончилось

На месте происшествия работают следователи, устанавливающие все детали инцидента.

В Киеве патрульные полицейские оперативно задержали мужчину, устроившего стрельбу во время конфликта между водителями.

Об этом сообщили в Департаменте патрульной полиции Украины.

Инцидент произошел между водителями автомобилей Hyundai и Mitsubishi. По словам потерпевшего, водитель Mitsubishi достал пистолет и выстрелил в его направлении, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Правоохранители получили приметы злоумышленника и приступили к поискам. Инспекторы быстро установили местонахождение подозреваемого и остановили его автомобиль в Соломенском районе столицы.

"Водитель вел себя агрессивно, поэтому его задержали и вызвали следователей для выяснения всех обстоятельств происшествия", — отметили в полиции.

Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили предмет, похожий на пистолет. Известно, что по этому факту в ЕРДР внесены сведения по ч. 4 ст. 296 УК (Хулиганство, совершенное с применением оружия).

Напомним, в Киеве полиция обезвредила преступную схему по незаконному ввозу и продаже более 20 видов лекарственных средств из России.

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