В Киеве мужчина устроил стрельбу на Голосеевском проспекте: что известно (фото)

В Киеве в ходе конфликта с прохожим мужчина устроил стрельбу. Происшествие произошло прямо посреди дня на Голосеевском проспекте.

Об этом сообщает полиция Киева.

На днях на спецлинию 102 поступило сообщение от горожан о том, что в Голосеевском районе между мужчинами произошел словесный конфликт, в результате которого один из них получил оружие и произвел несколько выстрелов в сторону прохожего. За указанным адресом немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции для установления обстоятельств происшествия.

На месте происшествия полицейские Голосеевского управления полиции обнаружили 42-летнего киевлянина, который имел при себе оружие. Полицейские задержали мужчину, а пистолет изъяли и направили на проведение соответствующей экспертизы.

Согласно заключению эксперта, пистолет изготовлен путем переработки самодельным способом и относится к короткоствольному огнестрельному оружию.

"Следователи по согласованию с Голосеевской окружной прокуратурой сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — приобретение и ношение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения и по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное или холодного оружия или иного предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений", — говорится в сообщении полиции.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Злоумышленнику грозит до семи лет тюремного заключения.

Напомним, в Киеве возле клуба "К41" на Кирилловской, 41 неизвестные напали на дизайнера Константина Омеля. Мужчину избили до обморока.

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