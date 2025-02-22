В Киеве мужчина устроил стрельбу из-за конфликта на дороге: фото

В субботу, 22 февраля, в Киеве возник конфликт между водителями автомобилей Hyundai и Mitsubishi. При этом водитель Mitsubishi достал пистолет, выстрелил в направлении оппонента и скрылся с места происшествия.

Как сообщили в Патрульной полиции, правонарушителя удалось разыскать и задержать.

Автомобиль беглеца остановили в Соломенском районе столицы.

“Водитель вел себя агрессивно, и его задержали и вызвали следователей для выяснения всех обстоятельств происшествия. В ходе поверхностной проверки полицейские обнаружили предмет, похожий на пистолет”, — сказано в сообщении.

Удалено оружие / Фото: Facebook/Патрульна поліція України

По этому факту в ЕРДР внесены сведения по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) УКУ.

Напомним, ранее в Киеве водитель авто выстрелил курьеру в голову из-за конфликта на дороге.

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