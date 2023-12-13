В Киеве мужчина устроил схему выезда уклонистов за границу: "услуга" стоила 4 тысячи долларов

К схеме были привлечены два мужчины, один из которых иностранец.

В Киеве правоохранители разоблачили очередную коррупционную схему, благодаря которой уклонистам помогали выехать за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Как отмечается, незаконную схему организовал местный житель. Он наладил изготовление выводов военно-врачебной комиссии о непригодности к несению военной службы мужчинами призывного возраста. К самой же схеме были вовлечены два человека, один из которых иностранец.

“В ходе досудебного расследования мы установили, что за 4000 долларов правонарушители изготовляли и продавали выводы военно-врачебной комиссии о непригодности к несению военной службы военнообязанным. Во время проведения обысков по их месту работы и проживания изъяты черновые бланки медицинской документации”, — рассказал начальник следственного отдела Святошинского управления полиции Богдан Замула.

Фото: Полиция Киева / Facebook

Следователи объявили мужчинам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины и направили в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы.

Напомним, что из-за ракетной атаки по Киеву без света оказались десятки домов.

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