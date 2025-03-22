В Киеве мужчина упал в шахту лифта: в ГСЧС сообщили шокирующие детали (фото)

Мужчина упал в шахту лифта на девятом этаже и зацепился в тросах уже на уровне четвертого этажа, где и ждал спасения.

В Голосеевском районе Киева мужчина упал в шахту лифта.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

"22 марта в 17:21 поступило сообщение о том, что в девятиэтажном жилом доме на ул. Красиловской в лифтовой шахте на уровне четвертого этажа находится человек. Спасатели добрались до пострадавшего мужчины, который, как выяснилось, упал в шахту лифта на девятом этаже и зацепился в тросах уже на уровне четвертого этажа, где и ждал спасения", – говорится в сообщении.

С помощью стремянки-палки спасатели помогли мужчине выбраться из ловушки, после чего передали бригаде скорой медицинской помощи.

Спасатели помогли мужчине выбраться из ловушки, после чего передали врачам

Напомним, в многоэтажке Киева оборвался лифт. Подъемник якобы упал с 28-го этажа.

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