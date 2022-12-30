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В Киеве мужчина упал в шахту лифта глубиной 8 метров (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
452
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве мужчина упал в шахту лифта глубиной 8 метров (фото)

Фото: КАРС Київська служба порятунку

Мужчину спасли, он в удовлетворительном состоянии.

В Киеве мужчина не заметил опасность и упал в лифтовую шахту на глубину около восьми метров. Инцидент произошел на бульваре Николая Михновского (Дружбы народов) в Печерском районе столицы.

Об этом сообщили в КАРС "Київська служба порятунку".

С помощью специального оборудования спасатели службы освободили пострадавшего. Мужчина был в удовлетворительном состоянии, в госпитализации не нуждался.

© КАРС Київська служба порятунку
Фото: КАРС Київська служба порятунку
© КАРС Київська служба порятунку
Фото: КАРС Київська служба порятунку
© КАРС Київська служба порятунку
Фото: КАРС Київська служба порятунку

Напомним, из-за аварийных отключений электроэнергии в Киеве жители все чаще становятся заложниками лифтов. Подъемники останавливаются на время отключения, а это три-четыре часа.

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Дата публикации
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