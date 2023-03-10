В Киеве мужчина упал с Северного моста в Днепр: что произошло

Работникам Муниципальной охраны чудом удалось спасти мужчину, который упал в Днепр по неосторожности.
В Киеве мужчина упал с Северного моста в Днепр.
Падение произошло по неосторожности.
Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации.
Сотрудники коммунальной организации "Муниципальная охрана" города Киева спасли мужчину.
Во время совершения суточного дежурства на Трухановом острове в Днепровском районе вечером 9 марта охранники контрольно-пропускного пункта получили сообщение от киевляниина о том, что он стал свидетелем, как с Северного моста в реку Днепр упал человек. Охранники немедленно вызвали спасателей главного управления ГСЧС в Киеве и группу быстрого реагирования "Муниципальной охраны", которая работала неподалеку.
Прибыв на место происшествия, члены экипажа "Муниципальной охраны" заметили человека, нуждавшегося в помощи, и на находящейся рядом лодке добрались до пострадавшего.
"К тому времени пострадавший почти потерял сознание и начал тонуть, поэтому один из "муниципалов" немедленно отреагировал и нырнул в воду, чтобы оказать помощь. Благодаря оперативным, профессиональным и слаженным действиям работников "Муниципальной охраны" удалось избежать трагического следствия и сохранить жизнь человека", – говорится в сообщении.
Вскоре на место происшествия прибыли патруль водной полиции и спасатели, передавшие пострадавшего медикам.
Напомним, в Киевской области с утра 10 марта слышны стрельба и взрывы. В Макаровской общине Вооруженные силы Украины проводят практические занятия.
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