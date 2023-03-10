В Киеве мужчина упал с Северного моста в Днепр: что произошло

Работникам Муниципальной охраны чудом удалось спасти мужчину, который упал в Днепр по неосторожности.

В Киеве мужчина упал с Северного моста в Днепр.

Падение произошло по неосторожности.

Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации.

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Сотрудники коммунальной организации "Муниципальная охрана" города Киева спасли мужчину.

Во время совершения суточного дежурства на Трухановом острове в Днепровском районе вечером 9 марта охранники контрольно-пропускного пункта получили сообщение от киевляниина о том, что он стал свидетелем, как с Северного моста в реку Днепр упал человек. Охранники немедленно вызвали спасателей главного управления ГСЧС в Киеве и группу быстрого реагирования "Муниципальной охраны", которая работала неподалеку.

Прибыв на место происшествия, члены экипажа "Муниципальной охраны" заметили человека, нуждавшегося в помощи, и на находящейся рядом лодке добрались до пострадавшего.

Фото: УНІАН

"К тому времени пострадавший почти потерял сознание и начал тонуть, поэтому один из "муниципалов" немедленно отреагировал и нырнул в воду, чтобы оказать помощь. Благодаря оперативным, профессиональным и слаженным действиям работников "Муниципальной охраны" удалось избежать трагического следствия и сохранить жизнь человека", – говорится в сообщении.

Вскоре на место происшествия прибыли патруль водной полиции и спасатели, передавшие пострадавшего медикам.

Напомним, в Киевской области с утра 10 марта слышны стрельба и взрывы. В Макаровской общине Вооруженные силы Украины проводят практические занятия.

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