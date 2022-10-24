В результате происшествия 50-летний пострадавший получил травму головы и находится под наблюдением врачей.

В Киеве мужчина упал под колеса поезда. Его едва успели спасти.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Полицейские как раз задержали нарушителя по подозрению в хранении наркотических средств на одной из железнодорожных станций и ожидали следственно-оперативную группу для документирования происшествия, когда заметили упавшего на пути пассажира. Правоохранители немедленно бросились помогать незнакомцу, поскольку самостоятельно встать он не мог, а к перрону уже приближался поезд", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что участковые офицеры полиции быстро оттащили мужчину с колеи и подняли на перрон, и до приезда врачей оказали необходимую первоочередную медицинскую помощь.

В результате происшествия пострадавший, 1972 года рождения, получил травму головы и находится в больнице.

Напомним, в Киевской области вблизи поселка Немишаево правоохранители обнаружили тело убитого оккупантами мирного жителя.

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