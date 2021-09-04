В Киеве мужчина угрожал взрывом в многоэтажке: на месте — спецназовцы КОРД

"Террорист" был пьян и без гранаты.

Вечером в пятницу, 3 сентября, в столичном микрорайоне Троещина мужчина угрожал взорвать многоэтажный жилой дом.

Как сообщили на сайте "Обозреватель", на улицу Бальзака в Киеве, где расположена многоэтажка, которую неизвестный "террорист" угрожал взорвать, выехали спецназовцы КОРД, специалисты взрывотехнической службы, а также патрульная полиция и бригады "скорой помощи".

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К счастью, угрозы оказались нереальными. По предварительной информации, гранаты у мужчины не оказалось.

Как сообщает издание, киевлянин, который угрожал взрывом, имел признаки алкогольного опьянения. А к такому поступку его подтолкнуло то, что у него отобрали автомобиль за вождение в нетрезвом состоянии.

Напомним, ранее в Днепре произошел взрыв с пожаром в многоэтажке — два человека погибли. Эпицентром стала квартира на первом этаже.

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