В Киеве мужчина угрожал взорвать отдел полиции: что известно

Следующие три года нарушитель может провести за решеткой.
В Киеве мужчина угрожал взорвать отдел полиции.
В момент совершения преступления нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
На днях на спецлинию 102 позвонил неизвестный с сообщением о том, что он собирается взорвать отделение полиции, расположенное на улице Электриков. На место происшествия оперативный дежурный немедленно направил экипажи патрульной полиции и следственно-оперативную группу. судимый 38-летний местный житель. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и свой поступок объяснить не смог", — говорится в сообщении.
Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – угроза уничтожением или повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей.
Мужчине сообщено о подозрении.
Следующие три года нарушитель может провести за решеткой.
Напомним, в Киевской области мужчина из-за измены поджег дом, в котором была его жена с любовником.
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