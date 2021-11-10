В Киеве мужчина угрожал взорвать Днепровский райотдел полиции: что известно

В Киеве мужчина угрожал взорвать Днепровский райотдел полиции: что известно

Псевдоминером оказался киевлянин, ранее привлекавшийся к ответственности за незаконное хранение взрывчатки.

В Киеве мужчина угрожал взорвать Днепровский райотдел полиции.

В течение часа полицейские установили и задержали нарушителя.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В столичную службу спасения позвонил неизвестный и сообщил, что взорвет отделение полиции, расположенное на улице Петра Запорожца. Сотрудники ГСЧС сразу передали информацию правоохранителям и по указанному адресу немедленно выехали взрывотехники, спецназовцы, кинологи и спасатели.

Полицейские оперативно эвакуировали из помещения госучреждения сотрудников и посетителей. В ходе проверки здания и прилегающей к нему территории специалисты не обнаружили никаких опасных предметов или веществ.

Правоохранители немедленно приступили к поискам злоумышленника и в течение часа задержали его по месту жительства.

Псевдоминером оказался киевлянин, 1978 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконное хранение взрывчатки.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности.

Следователи по согласованию с окружной прокуратурой готовят мужчине сообщение о подозрении. Теперь мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве на почте в одной из посылок рентген обнаружил предмет, похожий на гранату.

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