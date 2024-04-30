В Киеве мужчина угрожал прохожему автоматом и встретил полицейских с катаной в руках: фото

Когда полицейские поехали домой к нападавшему, дверь в квартиру открыл мужчина, который агрессивно себя вел и держал в руках меч.
В Киеве мужчина угрожал прохожему автоматом и встретил полицейских с катаной в руках.
Об этом сообщает полиция Киева.
"Неизвестный угрожал мне автоматом", – с таким сообщением обратился мужчина на спецлинию 112.
"Событие произошло в Деснянском районе Киева. Заявитель рассказал об агрессивном мужчине, который угрожал ему предметом, похожим на оружие. Потерпевший предоставил детальное описание нападавшего и указал направление, в котором пошел злоумышленник. Мы установили место жительства предполагаемого нарушителя", — рассказали в полиции.
Когда полицейские поехали домой к нападавшему, дверь в квартиру открыл мужчина, который агрессивно себя вел и держал в руках меч.
"Инспекторы задержали мужчину и узнали, что он спрятал винтовку, которой угрожал заявителю, в коридоре", – уточнили в полиции.
Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следователей.
Напомним, двое мужчин напали на военного в центре Киева. Нападавшие ударили мужчину кирпичом, ограбили и скрылись.
Читайте также ведущие новости дня: