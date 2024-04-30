В Киеве мужчина угрожал прохожему автоматом и встретил полицейских с катаной в руках: фото

Когда полицейские поехали домой к нападавшему, дверь в квартиру открыл мужчина, который агрессивно себя вел и держал в руках меч.

В Киеве мужчина угрожал прохожему автоматом и встретил полицейских с катаной в руках.

Об этом сообщает полиция Киева.

"Неизвестный угрожал мне автоматом", – с таким сообщением обратился мужчина на спецлинию 112.

"Событие произошло в Деснянском районе Киева. Заявитель рассказал об агрессивном мужчине, который угрожал ему предметом, похожим на оружие. Потерпевший предоставил детальное описание нападавшего и указал направление, в котором пошел злоумышленник. Мы установили место жительства предполагаемого нарушителя", — рассказали в полиции.

Когда полицейские поехали домой к нападавшему, дверь в квартиру открыл мужчина, который агрессивно себя вел и держал в руках меч.

Нападающий встретил полицию с катаной в руках / Фото: Полиция Киева / Facebook

"Инспекторы задержали мужчину и узнали, что он спрятал винтовку, которой угрожал заявителю, в коридоре", – уточнили в полиции.

Автомат нападающий спрятал в коридоре/Фото: полиция Киева

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следователей.

У мужчины также нашли патроны к винтовке/Фото: полиция Киева

Напомним, двое мужчин напали на военного в центре Киева. Нападавшие ударили мужчину кирпичом, ограбили и скрылись.

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