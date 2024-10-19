В Киеве мужчина ударил сожительницу ножом в грудь, а семь лет назад тяжело травмировал ее отчима: фото

Полицейские установили, что во время внезапного конфликта 44-летний мужчина нанес гражданской жене ранение грудной клетки.

В Киеве мужчина ударил сожительницу ножом в грудь и нанес ее тяжелые телесные повреждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Примечательно, что злоумышленник уже отбыл шесть лет за решеткой за аналогичное преступление – в 2014 году тяжело травмировал отчима потерпевшей.

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"В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в квартире на улице Закревского мужчина избил и нанес ножевое ранение ее дочери. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и врачи скорой", – говорится в сообщении.

Проведя первоочередные следственные действия, полицейские установили, что потерпевшая получила ранение грудной клетки во время внезапного бытового конфликта со своим 44-летним сожителем. Злоумышленник был задержан.

Орудие преступления / Фото: Полиция Киева / Facebook

Отдел Деснянского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – тяжкие телесные повреждения. Задержанному сообщено о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное злоумышленнику грозит до восьми лет за решеткой.

Напомним, в Киеве мужчина с шестовым ножом напал на прохожего, который выгуливал собаку.

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