В Киеве мужчина ударил сожительницу ножом в грудь, а семь лет назад тяжело травмировал ее отчима: фото

Полицейские установили, что во время внезапного конфликта 44-летний мужчина нанес гражданской жене ранение грудной клетки.
В Киеве мужчина ударил сожительницу ножом в грудь и нанес ее тяжелые телесные повреждения.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Примечательно, что злоумышленник уже отбыл шесть лет за решеткой за аналогичное преступление – в 2014 году тяжело травмировал отчима потерпевшей.
"В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в квартире на улице Закревского мужчина избил и нанес ножевое ранение ее дочери. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и врачи скорой", – говорится в сообщении.
Проведя первоочередные следственные действия, полицейские установили, что потерпевшая получила ранение грудной клетки во время внезапного бытового конфликта со своим 44-летним сожителем. Злоумышленник был задержан.
Отдел Деснянского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – тяжкие телесные повреждения. Задержанному сообщено о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
За совершенное злоумышленнику грозит до восьми лет за решеткой.
Напомним, в Киеве мужчина с шестовым ножом напал на прохожего, который выгуливал собаку.
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