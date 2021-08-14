В Киеве мужчина ударил ножом в живот работника Муниципальной охраны

В Киеве мужчина ударил ножом в живот работника Муниципальной охраны

Мужчине сделали операцию и он находится в реанимации.

В субботу, 14 августа, около восьми часов утра неизвестный мужчина напал на работника Муниципальной охраны и ударил ножом в живот. Муниципал в тот момент выходил из подъезда собственного дома.

"Боец прооперирован и находится в реанимации. Угрозы жизни нет", — сообщили на странице Муниципальной охраны в Facebook.

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Там отмечают, что связывают этот инцидент с выполнением служебных обязанностей.

"Мы будем следить за ходом следствия и приложим максимум усилий для установления личности нападавшего", — говорится в сообщении.

Тем временем в Киеве на Банковой 14 августа между представителями Нацкорпуса и правоохранителями произошли стычки. В результате пострадали по меньшей мере 7 правоохранителей, один военнослужащий.

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