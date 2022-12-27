В Киеве мужчина убил знакомого и спрятал его тело на балконе (фото)

За совершенное киевлянину грозит до 15 лет тюрьмы.

В Киеве мужчина дважды выстрелил из охотничьего оружия в своего гостя и спрятал его тело на балконе. Злоумышленник пытался ввести следствие в заблуждение, но правоохранители его задержали.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве.

Так, полицейским поступило сообщение от местного жителя о том, что несколько дней назад он в своей квартире убил знакомого, пытаясь защитить свою жизнь. Для проверки информации по указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями ноги и головы.

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Проведя ряд следственных и оперативных мер, полицейские установили, что потерпевший получил несовместимые с жизнью ранения во время внезапного конфликта с соседом, к которому пришел в гости.

Известно, что мужчины некоторое время выпивали алкоголь, а затем начали ссориться. Впоследствии хозяин дома взял охотничье ружье и дважды выстрелил в оппонента. От полученных травм мужчина скончался, и злоумышленник перетащил его тело из комнаты на балкон, после чего вымыл пол от следов крови. Через несколько дней владелец дома сообщил в полицию о преступлении, объяснив свои действия как самозащиту, но эта версия не нашла подтверждения.

Фото: Полиция Киева

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области задержали 30-летнего мужчину, который изнасиловал 13-летнего мальчика в Киеве. Злоумышленник познакомился с ребенком в Сети и договорился о встрече.

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