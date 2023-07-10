В Киеве мужчина убил собственного отца: появилось видео

В полиции отметили, что мужчина, 1997 года рождения, недавно уволился из мест лишения свободы.

В Киеве следователи сообщили о подозрении мужчине, убившему собственного отца. Злоумышленник ножом дважды ударил отца в шею и нанес телесные повреждения своей матери, которая также была в квартире и пыталась успокоить сына.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от врачей скорой о том, что в квартире по улице Пантелеймона Кулиша они обнаружили мужчину с ножевым ранением шеи без признаков жизни. По указанному адресу немедленно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

По словам начальника следственного отделения Днепровского управления полиции Валерия Джуса, проведя ряд следственных и оперативных мероприятий полицейские установили, что потерпевший получил несовместимые с жизнью ранения во время внезапного конфликта с сыном, который пришел домой пьяным.

"Отец начал ругать сына из-за его асоциального образа жизни, тогда мужчина схватил со стола кухонный нож и дважды ударил им родственника в шею. От полученных травм потерпевший умер на месте. Нарушитель также наносил телесные повреждения матери, которая пыталась вмешаться в конфликт и сбежал из дома, выбросив орудие преступления в ванную. Злоумышленника недалеко от места совершения преступления разыскали патрульные полицейские, которые оперативно отработали полученную ориентировку по подозреваемому. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель, 1997 года рождения, который недавно освободился из мест лишения свободы. Следственно-оперативная группа изъяла вещдоки, а мы задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — рассказал Джус.

Мужчина был неоднократно судим за имущественные преступления

По этому факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

После получения результатов судебной медицинской экспертизы полицейские квалифицируют противоправные действия мужчины в отношении матери.

"В настоящее время под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры города Киева мы сообщили задержанному о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", — отметил Валерий Джус.

Напомним, виновник ДТП, после которого вспыхнула заправка, в больнице без сознания: полиция открыла против него производство.

Читайте также: