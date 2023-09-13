В Киеве мужчина убил ножом прохожего и ранил полицейского

Во время задержания злоумышленник сопротивлялся и ранил полицейского.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который нанес смертельное ранение ножом местному жителю и во время задержания сопротивлялся и ранил полицейского.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Как рассказали правоохранители, в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что на улице Героев Днепра находится мужчина с ножевым ранением. На место выехало руководство, следственно-оперативная группа районного управления и столичного главка, а также кинологи.

Правоохранители установили, что на улице между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник достал нож и ударил пострадавшего в живот. После совершенного фигурант скрылся, а 35-летний потерпевший от полученного ранения скончался в карете скорой медицинской помощи.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и с помощью аналитиков сектора криминального анализа установили личность злоумышленника и его местонахождение.

Во время задержания фигурант сопротивлялся и нанес ножевое ранение в ногу одному из полицейских территориального подразделения.

36-летнего местного жителя следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, новым руководителем полиции Киевщины стал Анатолий Щадило – что о нем известно.

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