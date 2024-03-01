В Киеве мужчина стрелял с балкона многоэтажки: что известно (фото)

Во время обыска в доме киевлянина полицейские обнаружили пистолет травматического действия, патроны и стреляные гильзы, а также пластиковую банку с каннабисом.

В Киеве мужчина стрелял с балкона многоэтажки.

Об этом сообщила полиция Киева.

Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов в воздух из травматического оружия. В результате происшествия пострадавших нет. Пока с правонарушителем общаются следователи.

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Сегодня на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы, о том, что с пятого этажа многоэтажного дома неизвестный мужчина стреляет в воздух. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции и патрульные полицейские.

Правоохранители установили предполагаемого подозреваемого – это киевлянин, 1973 года рождения, на момент совершения преступления находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В квартире мужчины полицейские обнаружили пистолет травматического действия, патроны и стреляные гильзы

Во время обыска в доме мужчины полицейские обнаружили пистолет травматического действия, патроны и стреляные гильзы а также пластиковую банку с каннабисом.

Во время обыска в доме мужчины также обнаружена пластиковая банка с каннабисом.

"Выявленные вещественные доказательства изъяты и будут направлены на проведение экспертного исследования. По указанному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что нарушителю грозит до пяти лет ограничение свободы.

Напомним, в центре Киева совершено разбойное нападение на обменник. Когда работница обменника пришла на работу, вслед за ней в помещение проник злоумышленник. Он угрожал женщине пистолетом, нанес ей удары в грудь и в лицо, толкнул на пол. Нападающий забрал все средства из кассы и скрылся, однако уже вечером его задержали сотрудники уголовного розыска.

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